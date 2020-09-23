Найзаможніший футболіст світу Фаїк Болкіах продовжить кар'єру в Марітіму, повідомляє офіційний сайт португальського клубу.

Фаїк Болкіах – найбагатший футболіст світу, який виступає за дубль Лестера

22-річний гравець переїхав до Прімейра-ліги з Лестера після того, як "лисиці" не запропонували йому продовжити контракт. За свою кар’єру він не провів жодної гри за першу команду Лестера.

Нагадаємо, племінник султана Брунею, чиї статки оцінюються у 18 млрд доларів, розпочав свою кар'єру у АФК Ньюбері, звідки у 2009 році перебрався в Саутгемптон. Після чотирьох років виступів за молодіжні команди "святих", він по сезону провів у Арсеналі і Челсі, проте не зміг зарекомендувати себе належним чином. У 2016-му Фаїк покинув Лондон і уклав контракт з Лестером. З 2016 року виступає у складі національної збірної Брунею.

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