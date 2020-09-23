У рамках плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів норвезький Мольде та угорський Ференцварош розійшлися миром. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Погодні умови в Норвегії (лише 7 градусів вище нуля у момент стартового свистка) змусили обидві команди грати активно з перших хвилин. Перспективнішими виглядали комбінації "Фраді", що швидко принесло результат.

На 9-й хвилині Ботко отримав передачу на правому фланзі, пройшов трохи вперед і прострілив на лінію воротарського, звідки Франк Болі точним ударом відкрив рахунок. Пропущений м'яч трохи ошелешив господарів, тому на певний час на полі була лише одна команда. Та за 10-15 хвилин Мольде повністю перехопив ініціативу.

Зокрема, дві нагоди змарнував Джеймс. Спочатку він намагався замкнути подачу Аурснеса з флангу, а потім непогано пробив після навісу Ейкрема з кутового – вище воріт. Ференцварош відповів ударом Харатіна з лінію штрафного після стандарту – м'яч розминувся із верхнім кутом воріт Лінде. Ще один момент напруги до перерви створив Мольде, коли Кнудцон виконав небезпечний крос. Проте, він свого адресата не знайшов.

Зате старт другої половини став справжнім фестивалем. Ботко на 52-й хвилині з центру змістився ближче до флангу та елегантно подав – Мірто Узуні головою в один дотик переправив м'яч у дальній кут – 0:2! Проте, норвежці вирішили не сумувати й стрімголов помчали вперед.

Як наслідок, два м'ячі за 10 хвилин. Спершу Леке Джеймс головою замкнув подачу Ейкрема від кутового прапорця. А на 65-й хвилині Магнус змінив роль асистента на голеадора: Хестад завершив триходівку передачею на досвідченого хавбека, а той в один дотик пробив Дібуша – 2:2!

Такий камбек неабияк надихнув Мольде. Підопічні Ерлінга Мо затиснули Ференцварош на гостьовій половині поля й почали "бомбардувати" будапештців кросами та лонгболами. Напруга біля воріт "Фраді" постійно зростала – в одному з епізодів норвежці претендували на одинадцятиметровий, але Реброва та Ко врятував VAR. Від гола, однак, угорці остаточно не врятувалися.

На 83-й Мольде знову шокував Ференцварош стандартом. Це Аурснес навісив ледь не від центру поля, а Мартін Еллінгсен головою підсік м'яч у кут – Дібуш був безсилим. Третій пропущений м'яч нарешті повернув будапештців до тями. Гості нарешті пішли вперед великими силами й швидко отримали зиск. Допомогли українці: Зубков намагався пробити з-за меж штрафного, але влучив у руку Брінхільдсену – пенальті, який впевнено реалізував Ігор Харатін.

Отже, 3:3 – неймовірно гарячий результат у холодній Норвегії. Доля путівки в груповий етап ЛЧ вирішиться 29 вересня у Будапешті.