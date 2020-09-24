Бельгійський Гент у матчі раунду плей-офф Ліги чемпіонів проти Динамо втратив одного зі своїх ключових виконавців. Ще до перерви поле змушений був покинути український форвард Роман Яремчук.

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На 22-й хвилині наш легіонер не зміг продовжити гру і попросив заміну. Замість нього на поле вийшов німецький нападник Тім Кляйндінст. Характер травми українця невідомий, однак цей факт особливо неприємний напередодні матчів національної збірної України (проти Франції, Німеччини та Іспанії), в якій Яремчук відіграє ключову роль.

До слова, Динамо зуміло вирвати перемогу у бельгійської команди 2:1 і вже 29 вересня чекатиме підопічних Віма Де Декера у матчі-відповіді у Києві.

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