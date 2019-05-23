Головні новини футболу 22 травня: Шахтар та Динамо запалили у Харкові, Олександрія здобула "бронзу" чемпіонату

Шахтар та Динамо запалювали в останньому Класичному сезону / Фото ФК Шахтар

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 22 травня.

Україна

Шахтар та Динамо мірялись силами у 30-му турі УПЛ. Хоча матч відбувався без турнірної інтриги, але глядачів не розчарував, можна переконатись у відеоогляді зустрічі.

Олександрія розписала бойову нічию з Маріуполем, що гарантувалу приазовцям третю сходинку чемпіонату. Вашій увазі відеоогляд матчу.

Зоря та Львів також не змогли вирішити в очній дуелі, хто був сильніший. На Футбол 24 можна переглянути найкращі миттєвості матчу.

Форвард Шахтаря Жуніор Мораєс може не допомогти збірній України в найближчих матчах відбору до Євро-2020, а його одноклубником Іваном Ордецем зацікавився гранд одного з європейських чемпіонатів.

Європа

Дортмундська Борусія оголосила про 2 гучні трансфери, в одному з яких фігурує прізвище Азара.

Конте впритул наблизився до тренерського крісла італійського гранда.

Футбол 24 порозмірковував над майбутнім форварда Ювентуса Пауло Дибали.

Стала відома заявка збірної Німеччини на найближчі матчі відбору до Євро-2020, не обійшлось без несподіванок.

Українці за кордоном

Руслан Маліновський може продовжити кар'єру в АПЛ, авторитетне англійське видання наводить переконливі аргументи.

Гравці Леганеса Андрій Лунін та Василь Кравець теж можуть змінити клубну прописку на наступний сезон.

Олександр Зінченко став найкращим гравцем в Манчестер Сіті на своїй позиції сезону 2018/19. Футбол 24 зібрав для Вас аргументи цієї гучної заяви.