Львів втримав нічию у матчі проти Зорі

В рамках зустрічі 30-го туру УПЛ Львів та Зоря голів не забили.

Перший тайм пройшов досить нудно, що на фоні тихої атмосфери на стадіоні "Україна" справляло гнітюче враження. У Львова навіть і згадати нічого – лише Парамонов та Пернамбукко намагалися загострити ситуацію дальніми ударами на 13-й та 32-й хвилинах, однак вони були дуже неточними. Крім того, Пернамбукко міг замкнути простріл з правого флангу на 41-й, однак в останній момент його випередив Михайліченко. От і весь атакувальний доробок "містян" до перерви.

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Зоря починала набагато активніше, отримавши шанс відкрити рахунок вже на 2-й хвилині – Будківський замкнув верхову подачу ударом головою, але м'яч пролетів над воротами. На 6-й Пилип знову міг стріляти після флангової передачі в штрафний, однак нападник чомусь прийняв невдале рішення скинути м'яч на Хомченовського. На 19-й же супермомент запоров Караваєв, який вискочив віч-на-віч з Сарнавським та пробив точно в нього. Після цього темп атак "мужиків" впав – у другій половині тайму можна згадати хіба що неточний дальній удар Лєднєва та кілька загострюючих передач без завершення.

По перерві відбувся розмін непоганими моментами. На 52-й та 56-й хвилиних "містяни" двома дальніми ударами з лінії штрафного могли відкрити рахунок, однак обидва рази м'ячі пролетіли поруч зі стійкою. Між цими епізодами розташувався постріл Лєднєва з гострого кута, який парирував Сарнавський. На 64-й же міг забивати Михайлічнеко, який увірвався до карного майданчика, але пробив над поперечиною. Зрештою, на 69-й на дальній удар наважився Арвеладзе, але і грузин у площину влучити не зумів.

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Після цього рівень гостроти дещо впав, однак ініціатива залишилась цілковито за Зорею. Гості обступили штрафний суперника та закидували його подачами та проникними пасами, однак львів'яни трималися. Луганці ж так старалися не давати продиху "містянам", що на 85-й хвилині несподівано залишились у меншості – це Арвеладзе рукою притримав Пернамбукко та побачив перед собою другу жовту картку. Це збило "мужиків" з пантелику, і до фінального свистка вони так і не змогли провести бодай одну нормальну атаку з небезпечним моментом. Львів втримав нульову нічию.

Таким чином, Зоря набрала 40 очок, але втратила шанси на бронзові медалі – у Олександрії за два тури до завершенням сезону на дев'ять залікових балів більше. Львів же залишився шостим з 34 пунктами у активі, відстаючи від Зорі та Маріуполя на шість очок.

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