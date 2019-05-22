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Маріуполь – Олександрія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

20:22 63 Читать на русском
Маріуполь – Олександрія – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Маріуполь – Олександрія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Маріуполь і Олександрія не виявили сильнішого в поєдинку 30-го туру Прем'єр-ліги. Дивіться відео голів матчу Маріуполь – Олександрія на сайті "Футбол 24".

29’ Олександр Піхальонок
 
Андрій Запорожан 45’
29’ Олександр Піхальонок
45’ Андрій Запорожан

Нічия у звітному матчі забезпечила бронзові нагороди для Олександрії за 2 тури до кінця чемпіонату. Набране ж Маріуполем очко ще знадобиться приазовцям у боротьбі з луганською Зорею за 4-ту сходинку.

Олександрія у більшості не змогла дотиснути Маріуполь, але достроково оформила "бронзу" чемпіонату

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція останнього Класичного сезону
18:50
6735
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Відеоновини Маріуполь Маріуполь Олександрія Олександрія Маріуполь - Олександрія
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