Маріуполь – Олександрія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Маріуполь і Олександрія не виявили сильнішого в поєдинку 30-го туру Прем'єр-ліги. Дивіться відео голів матчу Маріуполь – Олександрія на сайті "Футбол 24".

Нічия у звітному матчі забезпечила бронзові нагороди для Олександрії за 2 тури до кінця чемпіонату. Набране ж Маріуполем очко ще знадобиться приазовцям у боротьбі з луганською Зорею за 4-ту сходинку.

Олександрія у більшості не змогла дотиснути Маріуполь, але достроково оформила "бронзу" чемпіонату