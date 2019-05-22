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Суха нічия Львова та Зорі у відеоогляді поєдинку УПЛ

20:12 28 Читать на русском
Суха нічия Львова та Зорі у відеоогляді поєдинку УПЛ
Суха нічия Львова та Зорі у відеоогляді поєдинку УПЛ / ФК Львів

Львів і луганська Зоря не виявили сильнішого в поєдинку 30-го туру Прем'єр-ліги. До вашої уваги відео найцікавіших моментів матчу.

 

Перший тайм пройшов досить нудно, що на фоні тихої атмосфери на стадіоні "Україна" справляло гнітюче враження. У Львова навіть і згадати нічого – лише Парамонов та Пернамбукко намагалися загострити ситуацію дальніми ударами, однак вони були дуже неточними.

Львів втримав нічию у матчі проти Зорі

Зоря починала набагато активніше, отримавши шанс відкрити рахунок вже на 2-й хвилині – Будківський замкнув верхову подачу ударом головою, але м'яч пролетів над воротами. Потім Пилип знову міг стріляти після флангової передачі в штрафний, однак прийняв невдале рішення скинути м'яч на Хомченовського. Далі супермомент запоров Караваєв, який вискочив віч-на-віч з Сарнавським та пробив точно в нього.

По перерві відбувся розмін непоганими моментами, але рахунок не змінився. А під завісу поєдинку Арвеладзе рукою притримав Пернамбукко та побачив перед собою другу жовту картку. Це збило "мужиків" з пантелику, і до фінального свистка вони так і не змогли провести бодай одну нормальну атаку з небезпечним моментом. Львів втримав нульову нічию.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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08:00
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Відеоновини Зоря Зоря Львів - Зоря Львів Львів
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