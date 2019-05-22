Олександрія у більшості не змогла дотиснути Маріуполь, але достроково оформила "бронзу" чемпіонату

Маріуполь і Олександрія не виявили сильнішого в поєдинку 30-го туру Прем'єр-ліги. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Стартові хвилини минули під диктовку приазовців. Підопічні Олександра Бабича намагалися забити швидкий м'яч, і натиск Маріуполя цілком міг завершитися голом. Микицей проспав ривок Руслана Фоміна й сфолив проти досвідченого форварда на 8-й хвилині – пенальті. До позначки підійшов Зубков, але переграти знаного фахівця з відбиття одинадцятиметрових Паньківа не зумів.

Невдача, однак, не вибила Маріуполь із колії. Приазовці продовжили тиснути на олександрійців, і на 14-й хвилині лише дивом Мишньов не замкнув на дальній стійці класний навіс із правого флангу. Гості відповіли ударом Бухала з другого поверху – над перекладиною. А згодом Валерій Лучкевич непогано пробивав із середньої дистанції, але через рикошет м'яч вилетів на кутовий.

Поступово хлопці Шарана вирівняли гру й почали шукати власні можливості на чужій половині поля. Парадокс, але майже відразу після цього Маріуполь вийшов вперед. Паньків кулаками вибив м'яч після подачі з флангу, але Піхальонок з льоту в один дотик чудово поклав м'яч під перекладину – 1:0!

Пропустивши, Олександрія додала й притиснула Маріуполь до власних воріт. Щоправда, до реальних нагод забити справа доходила рідко. До активу олександрійців можна зарахувати дальній удар Банади після помилки Худжамова, коли м'яч "облизав" перекладину. Натомість "чайки" могли покарати гостей в контратаці. Мишньов на 43-й хвилині під кутом вирвався на побачення з Паньківим, але переграти кіпера не зумів. А в атаці у відповідь Олександрія заробила свій пенальті: Яворський завалив суперника при спробі завдати удару й отримав пряму червону картку від Арановського. Запорожан впевнено реалізував одинадцятиметровий, не залишивши воротарю господарів жодного шансу – 1:1.

Вилучення серйозно вплинуло на другий тайм. Маріуполь притиснувся до власних воріт, вичікуючи на свій шанс покарати Олександрію в контратаці. Гості захопили ініціативу, багато комбінували, та серйозні моменти створювали нечасто. На 58-й хвилині Банада дальнім ударом вирішив перевірити пильність Худжамова, але Рустам у чудовому стрибку парирував м'яч.

Свій момент змарнував і Лучкевич. Валерій непогано бив під перекладину, та Худжамов зумів перевести удар на кутовий. Контратаки ж "чайок" виглядало блідо й Паньків більшу частину тайму відверто нудьгував. Трохи порушив спокій кіпера активний Мишньов, але в підсумку віддав передачу в офсайд.

Під завісу поєдинку ще дві нагоди змарнували олександрійці. Спочатку Пономар добре зорієнтувався і пробив у дотик після відскоку – вище воріт. А потім ударові Сітала потилицею забракло точності.

Отже, 1:1 – нічия, яка забезпечила бронзові нагороди для Олександрії за 2 тури до кінця чемпіонату. Набране ж Маріуполем очко ще знадобиться приазовцям у боротьбі з луганською Зорею за 4-ту сходинку.