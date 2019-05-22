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Борусія Д офіційно підписала Торгана Азара

12:38 1738 Читать на русском
Борусія Д офіційно підписала Торгана Азара
Торган Азар / Твіттер BVB

Дортмундська Борусія домовилася про перехід лідера Борусії Менхенгладбах Торгана Азара.

Дортмундці опублікували фотографію новачка у своєму твіттері.

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Півзахисник підписав контракт до 2024 року. Клуби домовилися не розголошувати суму трансферу, але, за попередніми даними, вона складає близько 25 мільйонів євро. Номер бельгійця поки не відомий.

У всіх турнірах сезону 2018/19 Торган Азар відзначився 13 голами і 12 асистами в 35 іграх.

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