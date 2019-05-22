Борусія Д офіційно підписала Торгана Азара

Дортмундська Борусія домовилася про перехід лідера Борусії Менхенгладбах Торгана Азара.

Дортмундці опублікували фотографію новачка у своєму твіттері.

Борусія Д офіційно підписала захисника збірної Німеччини Шульца

Півзахисник підписав контракт до 2024 року. Клуби домовилися не розголошувати суму трансферу, але, за попередніми даними, вона складає близько 25 мільйонів євро. Номер бельгійця поки не відомий.

У всіх турнірах сезону 2018/19 Торган Азар відзначився 13 голами і 12 асистами в 35 іграх.

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