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ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Шахтар – Динамо – відео голів

20:46 2407 Читать на русском
Шахтар – Динамо – відео голів
Шахтар – Динамо – відео голів та огляд матчу

Шахтар приймає Динамо у 30 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Шахтар – Динамо.

50’ Тете
64’ Давид Хочолава
 
Віктор Циганков 36’
Артем Шабанов 45+1’
36’ Віктор Циганков
45+1’ Артем Шабанов
50’ Тете
64’ Давид Хочолава

Динамо вийшло вперед на 36-й хвилині. Фернандо сфолив проти Циганкова у власному штрафному, а хавбек киян впевнено реалізував пенальті. Шахтар зумів відновити рівновагу на початку другого тайму завдяки голу Тете.

Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція останнього Класичного сезону

Відео гола Циганкова:

Відео гола Тете:

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