Іспанці натякнули, де Лунін і Кравець гратимуть в сезоні 2019/20 – Реал може багато змінити для гравців збірної України

Андрій Лунін і Василь Кравець мають всі шанси опинитись в різних командах з наступного сезону. Гравці збірної України, які провели цей рік у Леганесі, залежать від позиції Реала.

"Пепінерос" з тривогою очікують рішення з керівних офісів "королівського" клубу. Реал засмучений орендою Луніна в Леганесі. Ситуація, в якій 20-річний українець став жертвою принциповості головного тренера іспанського середняка, може наламати перспективну співпрацю між клубами. Андрій провів якихось 7 матчів за сезон, змарнувавши безцінний час, вважають боси "вершкових". Через це будь-який запит про оренду гравця Реала з Леганеса стає майже місією неможливою, переконують іспанські журналісти. Клуб з Бутарка розраховує переконати своїх сусідів прикладом Оскара Родрігеса.

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Півзахисник, який належить "королям", став 3-м польовим гравцем за кількістю зіграних хвилин у сезоні 2018/19. Продуктивність Оскара змушує Леганес просити продовження оренди. Більше того, Маурісіо Пеллегріно хоче попрацювати в наступному сезоні відразу з трьома гравцями Реала. Крім Родрігеса і Луніна, "пепінерос" звернулись з проханням про оренду лівого захисника "бланкос".

En el Real Madrid están molestos con el Leganés por la gestión de Lunin

Dificulta cualquier cesión de futurohttps://t.co/pXYVhDMfsv — AS (@diarioas) 22 травня 2019 р.

Серхіо Регілон став відкриттям при Соларі, але відійшов на абсолютний задній план з приходом Зідана. Усередині сезону 22-річний іспанський фулбек витіснив Марсело з основи, віддавши 3 гольові паси за 18 матчів у Прімері та Лізі чемпіонів. Леганес шукає нового гравця на лівий фланг оборони, де виступали Хонатан Сілва та Василь Кравець.

Аргентинець взагалі увійшов у команду відкриттів чемпіонату Іспанії за версією УЄФА. Сілва також грав в оренді, забивши 3 голи і оформивши 6 асистів. Його контракт викуплять у лісабонського Спортінга за 3 млн євро, але Хонатан є ласим шматочком на європейському трансферному ринку, тож має всі шанси не залишитись в команді Пеллегріно.

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Однак AS стверджує, що клуби з великою імовірністю не домовляться про співпрацю. Реал вважає поганим результат оренди Луніна, якого хотіли бачити гравцем стартового складу, аби краще оцінити потенціал для повернення на Бернабеу. Андрій навіть у тих рідких випадках, коли виходив, видавав сейви матчу – зокрема, його порятунок у грі з Уескою увійшов до топ-5 найкращих за 38-й тур Ла Ліги. Утім, Пеллегріно продовжував його ігнорувати майже весь сезон, коли його команда боролась за виживання.

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Схоже на те, що Реал не має наміру проковтнути цю ситуацію і вдавати, що задоволений першим роком Луніна в Іспанії. На думку AS, лише натиск Андрія на керівництво мадридців може посприяти його новій оренді, і то не факт. Леганес же не збирається так легко складати зброю. На південь від столиці вважають, що треба концентруватись на позитиві – оренда Оскара Родрігеса принесла "пепінерос" по 4 голи та асисти, а Флорентіно Перес має бути задоволений тим, як розвинувся його гравець.

️ Keylor Navas

Jaume

Koke Vegas

?? Cillessen

️ Lunin



¡Estas son las mejores paradas de la jornada 38 en #LaLigaSantander! https://t.co/ckfEuTkK1e — ElDesmarque (@eldesmarque) 19 травня 2019 р.

Спортивний директор Леганеса Тема Індіас натякнув, що Лунін навряд чи повернеться цього літа в його команду: "Ситуація з Андрієм дуже складна через становище з воротарями в Реалі. Я був на матчі з Бетісом, і в мене склалось враження, що Кейлор Навас прощається. Реал не дав нам жодної конкретної відповіді, але маю інтуїтивне відчуття, що Лунін повертається туди, щоб залишитися". До слова, Леганес уже шукає заміну українцю. Вихованець Реала Андрес Прієто, який був третім воротарем у 2019-му, влаштовує Пеллегріно, хоча лише кілька разів потрапляв у заявку.

Василь Кравець провів 7 матчів за Леганес. У клубі вірять в його еволюцію, але розглядають опцію з орендою для подальшого зростання 21-річного захисника збірної України. "Не знаю, що станеться на трансферному ринку, але в нас є Сілва, якого ми викупимо, і Кравець. Позиція на лівому фланзі наразі достатньо покрита", – каже Індіас.

Утім, якщо вдасться домовитись щодо оренди Регілона, на якого Зідан і так не розраховує, Василь змушений буде покинути Бутарк у пошуках ігрової практики. Для гравця, який провів лише 7 матчів після переходу в Леганес, програючи конкуренцію Сілві, це може бути найкращий варіант – з прицілом на прогрес у топ-лізі.

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