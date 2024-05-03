У першому півфіналі Ліги конференцій бельгійці не втримали нічию з італійцями (2:3). Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Вже на 5-й хвилині Фіорентина вийшла вперед, але бельгійці доволі швидко відігрались – допоміг пенальті за гру рукою. Італійці на правах господарів продовжили тиснути і на перерву пішли ведучи у рахунку.

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Переломний момент стався на 61-й хвилині – Он'єдіка примудрився протягом трьох хвилин заробити два "гірчичники" і залишив Брюгге удесятьох. Попри чисельну меншість бельгійці майже одразу зрівняли, шокувавши суперника. Італійці довго намагались зламати оборону суперника і нарешті зробили це у доданий час. Непроста перемога "фіалок", яка залишає чимало запитань на матч-відповідь.