Маліновський, син чемпіона світу і ще 4 доступні гравці, які підсилять Арсенал – версія знаменитого англійського видання

Арсенал Лондон готується до активного трансферного вікна. Four Four Two пояснює, чому Руслан Маліновський міг би значно підсилити команду Унаї Емері.

Іспанський наставник повинен реконструювати лондонський клуб, який вже 3-й сезон поспіль не потрапив у топ-4 АПЛ. Лише перемога у фіналі Ліги Єропи-2019 поверне команду Емері в ЛЧ. Автор культового британського видання FourFourTwo Майкл Йокін, який також веде колонку в авторитетних ESPN і Guardian, добре знається на потенціалі гравців збірної України – раніше він писав про Ярмоленка для Вест Хема. Його новий матеріал має назву "6 гравців, яких Арсенал реально може підписати для покращення команди цього літа".

Серед них автор виділяє і 26-річного півзахисника збірної України, який збирає усі можливі лаври в Бельгії після чемпіонства свого Генка. Кого ж "каноніри" мають підписати цього літа, щоб реально підсилитись, так і ще за помірною ціною? Поїхали.

Каміль Глік – центрбек Монако

Лоран Кошельни часто травмується, а Шкодрана Мустафі не можна назвати взірцем надійності. Арсеналу потрібні мінімум 2 якісні центрбеки. Один з них повинен бути досвідченим, а ще краще – природженим лідером. Захисник збірної Польщі приніс би це в команду. Ще у 2015-му Глік був трансферною ціллю, коли виступав за Торіно. Тепер, можливо, ідеально час для його підписання.

Каміль був стовпом оборони Монако, коли вони виграли чемпіонат Франції 2 роки тому. Це сильний, тактично підкований і впливовий гравець як на полі, так і за його межами. Криза Монако мала б підштовхнути 31-річного поляка до нового виклику, поки не стало надто пізно. Він міг би стати беззаперечним гравцем основи Арсенала і наколотити кілька голів.

Родріго Тарін – центрбек Леганеса

Другий центральний захисник може бути значно молодшим і гравцем трохи нижчого профілю, але й з хорошим потенціалом. Позаяк Арсенал полюбляє підписувати випускників Ла Масії, 22-річний Тарін відразу спадає на думку. Родріго покинув Барселону минулого літа у статусі вільного агента, не зумівши пробитись в основну команду каталонців.

Та його виступи ще за молодіжку Барси оцінювали дуже високо. У сезоні 2018/19 був частиною хорошої оборонної лінії Леганеса, де інколи грав і на правому фланзі. З Родріго в основі команда Луніна і Кравця пропустила лише 13 голів за 14 матчів. Це технічний гравець, який також вміє добре рухати м'яч уперед.

Хуніор Фірпо – лівий захисник Бетіса

Начо Монреалю вже 33, а Сеад Колашнац не завжди надійний у захисних діях. Це може бути найкоштовніша інвестиція, оскільки сума відступних за 22-річного домініканця становила б 50 мільйонів євро, але це має бути того варте. Це фулбек, налаштований на атаку, але комфортно почувається в ролі вінгбека, де потрібно суто зосереджуватися на оборонних функціях.

Не дивно, що Реал розглядає Фірпо як довгострокову заміну Марсело. Хуніор є універсальним гравцем, який також може закрити позицію центрального захисника, що робить вихованця Бетіса ще привабливішим варіантом.

Кенні Лала – правий захисник Страсбурга

Хоч Ектор Бельєрін, здається, нікуди не збирається, на його фланзі оборони потрібен надійний резервіст, готовий і посидіти на лаві запасних, коли необхідно. Цим критеріям відповідає 27-річний Кенні Лала – можливо найкращий правий захисник сезону в Лізі 1 (5 голів і 10 асистів). Амбітний і достатньо кваліфікований для Арсенала гравець, здатний зіграти вінгбека при схемі 3-5-2, але не вимагатиме того, щоб грати кожного тижня, адже ще недавно провів кілька років у другому дивізіоні Франції.

Його образив цього року легенда "канонірів" Тьєрі Анрі (назвав "внуком проститутки" за те, що той тягнув час на... 43-й хвилині), і це додало б перцю цьому трансферові. Асистом допоміг Страсбуру виграти Кубок ліги, де його команда пройшла таких топчиків французького сезону, як Лілль, Ліон і Марсель.

Руслан Маліновський – центральний півзахисник Генка

Арсенал давненько сватав Мончі у технічні директори свого клубу. Наразі не вийшло, але лондонці можуть звернути свою увагу на гравців, на яких націлювався менеджер Севільї. Маліновський був близьким до переходу в Рому в січні, коли його Генк ще тільки боровся за титул чемпіона Бельгії.

26-річний українець – універсальний центральний півзахисник, відомий своїм витонченим стилем гри, баченням поля і магією мертвих для воротарів м'ячів. Він у жоден спосіб не був би прямою заміною Аарону Ремзі, однак повинен забезпечити таку необхідну імпровізацію. Особливо тоді, коли Месут Озіл втрачає форму. Та й ціна не має бути захмарно високою.

Від себе додамо, що Маліновського хоче підписати Наполі. Спортивний директор команди Анчелотті, Крістіано Джунтолі високо оцінює рівень хавбека збірної України і навіть зв'язувався з агентом Руслана, хоча на позицію центрального півзахисника в "адзуррі" вистачає й інших кандидатів. Скаути неаполітанців, що неодноразово відвідували матчі українця за Генк, оцінили його профіль на відмінно.

Маркус Тюрам – нападник Генгама

Арсенал має двох топ-форвардів у своєму розпорядженні (П'єр-Емерік Обамеянг та Александр Лаказетт), але команді потрібен резервний варіант з огляду на відхід Денні Велбека цього літа. Тут і знадобився би Маркус Тюрам, син чемпіона світу-1998 Ліліана. Найкращий бомбардир останньої команди чемпіонату Франції (13 голів та 1 асист). Голи 21-річного Тюрама, забиті у ворота ПСЖ і Монако, допомогли Генгаму вийти у фінал Кубка ліги.

У Маркуса контракт до літа 2020-го року, що робить реальним трансферну угоду з гравцем, який може і в центрі, і на лівому фланзі атаки зіграти. Гарний дриблер та якісний фінішер. Звісно, він недосвідчений і примхливий, але має потенціал, і його перехід – ставка відносно безризикова.

