"Зінченко – один з найбільших успіхів Гвардіоли": українець став найкращим в Ман Сіті на своїй позиції у сезоні 2018/19

Манчестер Сіті провів неймовірний сезон 2018/19, вигравши всі внутрішні змагання в Англії. Важливою частиною успіху команди Гвардіоли став і Олександр Зінченко, який отримав високі оцінки за свій вклад в історичне досягнення.

Сезон 2018/19 став найкращим у кар'єрі Олександра Зінченка. Манчестер Сіті українця виграв всі можливі турніри на Туманному Альбіоні – Суперкубок Англії, Кубок англійської ліги, Кубок Англії та АПЛ. При цьому перемоги в Прем'єр-лізі та Кубку ліги стали для Зінченка вже другими в кар'єрі. Єдиний турнір, який не підкорився команді Хосепа Гвардіоли – Ліга чемпіонів, у чвертьфіналі якої на шляху "містян" став Тоттенхем.

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Профільне видання Manchester Evening News підсумувало виступи Манчестер Сіті в сезоні, що завершився, виставивши оцінки всім футболістам "містян". Не обійшло увагою видання і Олександра Зінченка, який вніс вагомий вклад в блискучі результати своєї команди. У другій частині сезону українець став основним лівим захисником у схемі Хосепа Гвардіоли, провівши загалом 29 поєдинків, 14 з яких – у Прем'єр-лізі.

В активі Олександра 3 гольові передачі в АПЛ, а також 2 асисти у 5-ти матчах Ліги чемпіонів, 1 гол у 6-ти зустрічах Кубка ліги та 4 зіграні поєдинки Кубка Англії, в тому числі фінал проти Уотфорда. Всього ж у сезоні Зінченко у складі Манчестер Сіті зіграв 2 тисячі 339 хвилин – минулоріч було лише 1104 та жодної результативної дії.

Не дивно, що прогрес Зінченка не залишився непоміченим британськими журналістами, які оцінили гру українця за підсумками сезону 8 з 10-ти максимально можливих балів.

"Для гравця, який рік тому відмовився від переходу у Вулверхемптон за 16 млн фунтів, його переведення на роль лівого захисника стало одним з найбільших успіхів Гвардіоли. Величезний крок вперед, чудове покращення у захисті", – таку характеристику отримав Зінченко від MEN.

Українець став найкращим лівим захисником Манчестер Сіті – конкуренти Зінченка отримали нижчі бали. Особливої критики зазнав Бенжамен Менді, який після свого переходу з Монако розглядався як основний виконавець на цій позиції. Француз непогано розпочав сезон, проте постійні травми та проблеми з дисципліною призвели до скромної "п'ятірки".

Ще нижчу оцінку (4) отримав Фабіан Делф. "Те, що Сіті програв 5 матчів із 13-ти з Делфом у старті – дуже показовий момент", – нагадують журналісти. До слова, із Зінченком у стартовому складі Манчестер Сіті не програв жодного разу.

Даніло, який теж може зіграти зліва, отримав дещо вищий бал – гра бразильця оцінена "сімкою".

Найвищу ж оцінку (10) видання поставило Емеріку Ляпорту, Бернарду Сілві, Рахіму Стерлінгу та Венсану Компані, який вже покинув клуб. Серхіо Агуеро та Фернандінью отримали по "дев'ятці".

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