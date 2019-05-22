Мораєс пропустить матч з Динамо і ризикує не зіграти за збірну України проти Сербії та Люксембургу

Форвард Шахтаря Жуніор Мораєс більше не зіграє в сезоні 2018/19 через травму. Ймовірно, він також пропустить матчі збірної України проти Сербії та Люксембургу.

Шахтар на своєму офіційному сайті повідомив, що нападник Жуніор Мораєс зазнав перелому двох ребер у матчі 29 туру УПЛ проти Зорі.

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За інформацією "гірників", нападнику збірної України знадобиться близько місяця на відновлення, а тому він, швидше за все, пропустить матчі відбіркового циклу Євро-2020 проти Сербії та Люксембургу, які відбудуться 7 та 10 червня відповідно на Арені Львів. Нагадаємо, збірна України лідирує в групі B, набравши 4 очки після 2 матчів.

Поєдинок Шахтар – Динамо відбудеться сьогодні, 22 травня, о 19:36.

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