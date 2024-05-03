У першому півфіналі Ліги конференцій греки на виїзді сенсаційно розібрались з англійцями (4:2). Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Ще до середини тайму Олімпіакос забив двічі – дубль оформив Ель Каабі. Астон Вілла у доданий час зуміла один гол відквитати, запаливши надію у серцях уболівальників.

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По перерві англійці зрівняли і, здавалось, зараз почнуть "насипати" грекам. Однак, спочатку гра рукою Дугласа Луїса призвела до пенальті – Ель Каабі тріумфіував втретє, а згодом Олімпіакос забив свій четвертий гол. Наприкінці матчу автор привезеного пенальті мав нагоду реабілітуватись з одинадцятиметрового, але банально не влучив у ворота. Сенсаційна домашня поразка Астон Вілли, яка ризикує пролетіти повз фінал.