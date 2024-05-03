"Чому так мало грає Ківінда, якому видавали великі аванси? Він не виконує вказівки головного тренера.

В СК Дніпро-1 відреагували на інформацію про можливу відставку Максимова

Дані у Даніеля хороші, але поки що в нього немає поняття про те, як потрібно вибудовувати свою професіональну кар'єру.

З ним проводять індивідуальні бесіди Селезньов і Максимов. Подивимося, до чого це призведе. Ківінді потрібно переосмислити своє ставлення до роботи", – розповів Фрідман у коментарі Sport-Express.

Нагадаємо, у зимове трансферне вікно 19-річним форвардом предметно цікавився представник МЛС – Шарлотт Індепенденс.

Директор СК Дніпро-1 пояснив причину провалу команди в УПЛ: "Потім уже було пізно"