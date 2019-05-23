Главные новости футбола 22 мая: Шахтер и Динамо зажгли в Харькове, Александрия завоевала "бронзу" чемпионата

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 22 мая.
Украина
Шахтер и Динамо мерялись силами в 30-м туре УПЛ. Хотя матч проходил без турнирной интриги, но зрителей не разочаровал, можно убедиться в видеообзоре встречи.
Александрия расписала боевую ничью с Мариуполем, что гарантировало приазовцам третье место чемпионата. Вашему вниманию видеообзор матча.
Заря и Львов также не смогли решить в очной дуэли, кто был сильнее. На Футбол 24 можно посмотреть лучшие мгновения матча.
Форвард Шахтера Жуниор Мораес может не помочь сборной Украины в ближайших матчах отбора к Евро-2020, а его одноклубником Иваном Ордецом заинтересовался гранд одного из европейских чемпионатов.
Европа
Дортмундская Боруссия объявила о двух громких трансферах, в одном из которых фигурирует фамилия Азара.
Конте вплотную приблизился к тренерскому креслу итальянского гранда.
Футбол 24 поразмышлял о будущем форварда Ювентуса Пауло Дибалы.
Стала известна заявка сборной Германии на ближайшие матчи отбора к Евро-2020, не обошлось без неожиданностей.
Украинцы за рубежом
Руслан Малиновский может продолжить карьеру в АПЛ, авторитетное английское издание приводит убедительные аргументы.
Игроки Леганеса Андрей Лунин и Василий Кравец тоже могут сменить клубную прописку на следующий сезон.
Александр Зинченко стал лучшим игроком в Манчестер Сити на своей позиции сезона 2018/19. Футбол 24 собрал для Вас аргументы этого громкого заявления.