Главные новости футбола 22 мая: Шахтер и Динамо зажгли в Харькове, Александрия завоевала "бронзу" чемпионата

Шахтер и Динамо зажигали в последнем классическом сезона / Фото ФК Шахтер

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 22 мая.

Украина

Шахтер и Динамо мерялись силами в 30-м туре УПЛ. Хотя матч проходил без турнирной интриги, но зрителей не разочаровал, можно убедиться в видеообзоре встречи.

Александрия расписала боевую ничью с Мариуполем, что гарантировало приазовцам третье место чемпионата. Вашему вниманию видеообзор матча.

Заря и Львов также не смогли решить в очной дуэли, кто был сильнее. На Футбол 24 можно посмотреть лучшие мгновения матча.

Форвард Шахтера Жуниор Мораес может не помочь сборной Украины в ближайших матчах отбора к Евро-2020, а его одноклубником Иваном Ордецом заинтересовался гранд одного из европейских чемпионатов.

Европа

Дортмундская Боруссия объявила о двух громких трансферах, в одном из которых фигурирует фамилия Азара.

Конте вплотную приблизился к тренерскому креслу итальянского гранда.

Футбол 24 поразмышлял о будущем форварда Ювентуса Пауло Дибалы.

Стала известна заявка сборной Германии на ближайшие матчи отбора к Евро-2020, не обошлось без неожиданностей.

Украинцы за рубежом

Руслан Малиновский может продолжить карьеру в АПЛ, авторитетное английское издание приводит убедительные аргументы.

Игроки Леганеса Андрей Лунин и Василий Кравец тоже могут сменить клубную прописку на следующий сезон.

Александр Зинченко стал лучшим игроком в Манчестер Сити на своей позиции сезона 2018/19. Футбол 24 собрал для Вас аргументы этого громкого заявления.