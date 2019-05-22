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Борусія Д офіційно придбала Брандта

17:25 316 Читать на русском
Борусія Д офіційно придбала Брандта
Юліан Брандт / Борусія Д

Дортмундська Борусія здійснила ще один літній трансфер.

"Джмелі" офіційно підписали контракт з перспективним 23-річним футболістом Юліаном Брандтом, угода розрахована до 2024-го року, повідомляє офіційний сайт Борусії Д.

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Нагадаємо, минулим клубом Брандта був леверкузенський Байєр, за який вінгер виступав з 2014-го року. За неофіційною інформацією "джмелі" заплатили за Брандта 25 мільйонів євро.

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До слова, у поточному сезоні 23-річний німець провів за Байєр 43 матчі в усіх турнірах, де вінгер забив 10 голів та віддав 17 результативних передач.

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