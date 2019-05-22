Льов оголосив заявку збірної Німеччини на матчі кваліфікації до Євро-2020 – є несподіванки

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов викликав до табору національної команди 22 футболісти.

Воротарі: Бернд Лено, Мануель Нойєр, Кевін Трапп

Захисники: Матіас Гінтер, Марсель Хальстенберг, Йонас Хектор, Тільйо Керер, Лукас Клостерман, Ніко Шульц, Ніклас Штарк, Ніклас Зюле, Йонатан Та

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Півзахисники: Юліан Брандт, Юліан Драксер, Серж Гнабрі, Леон Горецка, Ілкай Гюндоган, Кай Хаверц, Йозуа Кімміх

Нападники: Марко Ройс, Лерой Сані, Тімо Вернер

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Нагадаємо, збірна Німеччини у рамках кваліфікації до Євро-2020 зустрінеться з Білоруссю 8 червня та з Естонією – 11 червня. Зауважимо, що у заявці немає хавбека Реала Тоні Крооса та голкіпера Барселони Марка-Андре тер Штегена.