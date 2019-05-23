Шахтар розписав з Динамо "бойовий мир" у Класичному з парадом карток та двома вилученнями

Шахтар та Динамо не виявили сильнішого у центральному поєдинку 30-го туру Української Прем'єр-ліги. Читайте детальний звіт про матч на сайті "Футбол 24".

Матч Шахтар – Динамо, як і онлайн-трансляція на "Футбол 24", стартував о 19:36. Такий нетиповий час поєдинку був обраний саме "гірниками", щоб вшанувати рік заснування донецького клубу (1936). Шахтар підійшов до поєдинку вже в статусі чинного чемпіона УПЛ сезону 2018/19. Підопічні Фонсеки гарантували собі золоті медалі турніру ще в минулому турі, перемігши Зорю (1:0). Для киян цей двобій теж не мав ніякого турнірного значення, адже "біло-сині" вже гарантували собі другу сходинку турнірної таблиці.

Шахтар – Динамо – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Тайм перший. Результативний пресинг Динамо

Гості одразу розпочали високо пресингувати "гірників", демонструючи, що незважаючи на відсутність турнірної мотивації, кияни не мають наміру розчаровувати своїх чисельних вболівальників, які приїхали на ОСК Металіст. Перший момент створили підопічні Фонсеки, але простріл Матвієнка був заблокований і господарі заробили кутовий, який не призвів до небезпеки біля воріт Бойка. Через кілька хвилин кияни відповіли теж двома розіграшами від кутового прапорця, але удари Сидорчука та Циганкова були далекими від цілі.

На 17-й хвилині матчу той же Циганков обікрав на чужій половині поля захисників Шахтаря і пробив, але для Пятова цей удар не становив загрози. Одразу після цього підопічні Хацкевича отримали ще одну нагоду відкрити рахунок. Захисник "гірників" Давид Хочолава завалив біля свого штрафного майданчика Бєсєдіна. Арбітр "нагородив" порушника "гірчичником" та призначив стандарт, який виконав Циганков. Навіс одного з лідерів Динамо перехопив голкіпер суперника.

Через 3 хвилини команди зрівнялись за жовтими картками. "Активіст" першої половини зустрічі Віктор Циганков фолив проти Фернандо, що закінчилось попередженням для вінгера збірної України. Це лише розізлило Віктора і згодом він знову наважився на дальній удар, але м'яч пролетів повз стійку.

Пристрасті на полі все більше розгорялись. На 31-й хвилині Володимир Шепелєв небезпечним підкатом, буквально, зніс легіонера "гірників" Алана Патріка. Фол міг спровокувати сутичку між командами, але рефері швидко заспокоїв суперників і показав хавбеку киян жовту картку. Патрік виявився досить злопам'ятним і невдовзі наніс удар по ногах капітана Динамо Сергія Сидорчука, арбітр не оцінив помсту – попередженя на цей раз отримав вже бразилець.

Шахтар – Динамо: післяматчева прес-конференція Паулу Фонсеки

Циганков не мав наміру збавляти обертів і повністю тримав під контролем правий фланг. Під час одного з сольних проходів вглиб карного майданчика господарів Віктора зупинили лише ціною фолу – жовта для Фернандо і пенальті для киян. Реалізовувати стандарт взявся сам Циганков і не схибив, розвівши м'яч і Андрія Пятова по різним кутам. 0:1.

Вже наприкінці першої половини зустрічі жовтої картки удостоївся Артем Шабанов, а через 5 хвилин арбітр вилучив захисника Динамо, показавши йому другу жовту картку за зірвану перспективну атаку "гірників". "Жертвою" Артема став Кайоде. До воріт Бойка було близько 30-ти метрів і Алан Патрік вирішив використати стандарт для удару, авантюрно, але бразилець не зміг пробити стінку з гравців Динамо.

Тайм другий. Пробудження Шахтаря та кураж Тете

У перерві Паулу Фонсека зміг знайти потрібні слова для своїх підопічних, і вже на другий тайм гравці донецького клубу вийшли значно мотивованішими. Одразу після початку другої половини зустрічі "гірники" могли вирівнювати становище, але простріл Матвієнка не знайшов свого адресата.

Проте, через кілька хвилин Шахтар таки зумів дотиснути суперника. Класну комбінацію розпочав Алан Патрік, віддавши пас на Кайоде, який в свою чергу вивів Тете на побачення із Бойком. Бразильський форвард елегантним ударом переграв голкіпера збірної України. 1:1.

Гол ще дужче завів господарів, тим більше, що гості перебували у меншості. Підопічні Фонсеки перехопили ініціативу та розпочали облогу володінь Бойка. Тете міг записати дубль на свій рахунок, але воротар киян врятував ворота, зазнавши травми плеча. Одразу почав готуватись до виходу резервний воротар Динамо, проте Бойко дав зрозуміти, що може продовжувати гру.

Парад жовтих карток продовжився і в другому таймі, спочатку попередження отримав той же Тете, а через 10 хвилин за гру рукою "гірчичником" нагородили Хочолаву. Варто відзначити, що для грузинського захисника Шахтаря це вже була друга картка у цьому матчі, тому він був змушений приєднатись до Шабанова у підтрибунному приміщенні. Цікаво, що удар, який рукою заблокував Давид, наносив саме Циганков. Він і взявся пробивати штрафний, але удар відбувся "по горобцям".

Гра 10 на 10 збільшила кількість моментів біля воріт Бойка і Пятова. Олександр Хацкевич вирішив освіжити гру молодим хавбеком Миколою Шапаренком, замінивши Артема Бєсєдіна. Форвард блідо виглядав упродовж матчу, можливо, далася в знаки тривала відсутність Артема через травму, тому заміна виглядала логічною.

Чудовий шанс на 76-й хвилині змарнував Кайоде, вирвавшись сам на сам з воротарем гостей. Цього разу Бойка підстрахували захисники, винісши м'яч за кілька метрів від лінії воріт.

Наприкінці матчу команди незважаючи на втому не дозволяли нудьгувати глядачам. Вже у компенсований арбітром час Віктор Циганков міг виривати для киян перемогу, але м'яч по-зрадницьки просвистів над поперечиною воріт Пятова. Шахтар відповів двома моментами від Тете. Спочатку, після розкішного прострілу від Дентінью, бразилець відправив м'яч точно у стійку воріт "біло-синіх", а через хвилину автор єдиного гола Шахтаря у цьому матчі наніс класний удар здалеку, але круглий пролетів поруч з "дев'яткою" воріт суперника.

Потенціал Динамо та експерименти Фонсеки

Загалом можна констатувати, що поєдинок не розчарував вболівальників обох команд і просто нейтральних глядачів. Так, турнірної інтриги не було, але напруга від цього не розвіялась, особливо це спостерігалось у гравців Динамо, для яких це був однозначно матч престижу. Підопічних Хацкевича язик не повернеться звинуватити у відсутності бажання.

Хацкевич пояснив, чого не вистачає Динамо для боротьби за титул

Капітанську пов'язку носив Сергій Сидорчук, але справжнім лідером киян у цьому матчі був Віктор Циганков. 21-річний вінгер своїм прикладом вів партнерів вперед, саме з флангу Віктора виникали найгостріші моменти біля воріт Пятова, саме його соло призвело до призначення пенальті у ворота "гірників", а в підсумку Циганков і реалізував 11-метровий. На протилежному фланзі непогано виглядав новачок "біло-синіх" Де Пена, який теж непогано взаємодіяв з партнерами та загострював гру, щоправда вздовж лівої бровки поля атаки відбувались значно рідше. Варто відзначити, після заміни Бєсєдіна на Шапаренка саме уругваєць взявся виконувати функції центрфорварда.

Високий пресинг від гостей виглядав дуже переконливо. Напівосновний склад "гірників", практично, нічим не міг протидіяти супернику в першій половині зустрічі.

Експериментальний склад від Паулу Фонсеки теж важко назвати провальним. Зрозуміло, що чемпіонство вже в кишені і можна "не напрягатись", що часто і робив Шахтар у подібних ситуаціях, але не цього разу. Молоді легіонери донецького клубу хотіли довести головному тренеру, що на них недаремно звернула увагу селекційна служба українського гранда, щоправда лише після перерви.

Наставник "гірників" зміг струсонути команду словами, адже заміна молодого Фернандо на більш досвідченого Дентінью не виглядала наріжним каменем поєдинку. Так, можна пояснити цей перелом гри вилученням Шабанова перед свистком на перерву, але чисельною більшістю господарі користувались не більше 20 хвилин.

Взаємодія Тете і Кайоде дозволила Шахтарю не тільки зрівняти рахунок, а і була близькою до того, щоб закріпити чемпіонство перемогою над принциповим суперником. Досить органічно в схему гри португальського фахівця вписувався 19-річний Манор Соломон. Загалом, Фонсека може бути спокійним за молодий ресурс клубу на майбутні сезони. В УПЛ цієї потужності буде більш, ніж достатньо, для боротьби за золоті медалі, а от щодо єврокубків... це вже інше питання.

P.S. Однозначно можна констатувати, що інтрига є, вже не в цьому сезоні, але таки є. Такі матчі ще вселяють надію українському глядачу, що УПЛ не приречена.