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Ордець може стати одноклубником Шведа в Селтіку, – ЗМІ

17:38 1029 Читать на русском
Ордець може стати одноклубником Шведа в Селтіку, – ЗМІ
Іван Ордець / фото: ФК Шахтар

Центральний захисник Шахтаря Іван Ордець привернув увагу шотландського Селтіка.

Керівництво Селтіка вже контактувало з 26-річним футболістом щодо потенційного переходу, повідомляє sport.ua. За інформацією видання, також інтерес до Ордеця проявляють неназвані клуби з французької Ліги 1.

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Контракт Івана з Шахтарем закінчується 30 червня, а тому в Шотландію захисник може переїхати на правах вільного агента.

Відзначимо, що в нинішньому розіграші УПЛ Іван Ордець не провів жодного поєдинку. Спершу він тривалий час заліковував пошкодження, а в останніх матчах, очевидно, не може виграти конкуренцію.

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Зазначимо, що за Селтік вже виступає один українець. Мар'ян Швед підписав контракт з "кельтами" ще в січні, але приєднався до свого нового клубу 14 травня і навіть встиг відсвяткувати здобуття чемпінського титулу.

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Шахтар Шахтар Світ Іван Ордець Іван Ордець Селтік Селтік
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