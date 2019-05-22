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Конте найближчим часом очолить Інтер, – SkySports

17:52 795 Читать на русском
Конте найближчим часом очолить Інтер, – SkySports
Антоніо Конте / соцмережі

Антоніо Конте незабаром повернеться до тренерської роботи.

Італійський спеціаліст, ймовірно, найближчим часом буде представлений у ролі головного тренера Інтера, повідомляє SkySports.

Челсі програв судову справу Антоніо Конте – лондонці винні тренеру чималу суму

Нагадаємо, останнім клубом Конте був лондонський Челсі, з якого італійця звільнили рік тому. Нещодавно 49-річний спеціаліст довів у суді неправомірність свого звільнення.

Конте очолить Інтер за однієї умови

Зауважимо, що за тур до закінчення італійської Серії А Інтер під керівництвом Лучано Спалетті посідає 4 місце у турнірній таблиці.

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Антоніо Конте Антоніо Конте Інтер Інтер Італія
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