Конте найближчим часом очолить Інтер, – SkySports

Антоніо Конте незабаром повернеться до тренерської роботи.

Італійський спеціаліст, ймовірно, найближчим часом буде представлений у ролі головного тренера Інтера, повідомляє SkySports.

Челсі програв судову справу Антоніо Конте – лондонці винні тренеру чималу суму

Нагадаємо, останнім клубом Конте був лондонський Челсі, з якого італійця звільнили рік тому. Нещодавно 49-річний спеціаліст довів у суді неправомірність свого звільнення.

Конте очолить Інтер за однієї умови

Зауважимо, що за тур до закінчення італійської Серії А Інтер під керівництвом Лучано Спалетті посідає 4 місце у турнірній таблиці.