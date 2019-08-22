Ліга Європи, кваліфікація: Астана Григорчука розгромила БАТЕ та близька до виходу в групу

Астана напрочуд легко зламала опір БАТЕ (3:0) в першому матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи 2019/20.

Ліга Європи, раунд плей-офф кваліфікації. Перший матч

Астана – БАТЕ – 3:0

Голи: Томасов, 23, Логвиненко, 44, Сігурйонссон, 52 (пен)

Астана під керівництвом українця Романа Григорчука є дуже близькою до групового турніру Ліги Європи. В першому поєдинку заключного раунду кваліфікації казахська команда розібралася з чемпіоном Білорусі БАТЕ.

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У першому таймі господарі забили двічі зусиллями Томасова та Логвиненка. Перший класним ударом метрів з 18-ти влучив просто у "дев'ятку", а другий вразив ворота ударом головою. В дебюті другої половини гри Сігурйонссон реалізував пенальті та встановив остаточний рахунок.

Матч-відповідь пройде в Борисові 29 серпня.

Нагадаємо, Астана розпочинала єврокубкову кампанію в Лізі чемпіонів, але не змогла пройти румунський ЧФР Клуж у першому раунді кваліфікації. В Лізі Європи команда Григорчука здолала Санта-Колому (Андорра) та мальтійську Валлетту.

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