Еспаньйол – Зоря – 3:1 – відео голів

Еспаньйол приймає Зорю у першому матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи 2019/20. Дивіться відео голів та огляд матчу Еспаньйол – Зоря на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Еспаньйол – Зоря на "Футбол 24", стартував 22-го серпня о 22:00 за київським часом. Зустріч проходить на стадіоні Корнелья-Ель-Прат у Барселоні. Переможець цього протистояння плей-офф кваліфікації вийде у груповий турнір Ліги Європи 2019/20.

На 38-й хвилині Зоря відкрила рахунок. Швидка контратака луганців завершилася ефектною скидкою п'ятою у виконанні Кабаєва, а Владислав Кочергін сильним ударом розстріляв ворота Дієго Лопеса.

Відео гола Кочергіна:

На 58-й хвилині Еспаньйол забив у відповідь. Екс-нападник Шахтаря Факундо Феррейра ударом головою замкнув подачу з флангу.

Відео гола Феррейри:

На 76-й хвилині Микита Шевченко парирував пенальті від Гранеро, але через 3 хвилини все ж пропустив. Хаві Лопес вразив ближній кут воріт Зорі та вивів Еспаньйол вперед.

Відео гола Лопеса:

І практично тут же Варгас забив третій гол у ворота Микити Шевченка.

Відео гола Варгаса: