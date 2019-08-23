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Вулверхемптон здолав Торіно у феєричному центральному матчі плей-офф кваліфікації Ліги Європи

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Вулверхемптон здолав Торіно у феєричному центральному матчі плей-офф кваліфікації Ліги Європи
Торіно – Вулверхемптон / Твіттер Вулверхемптона

Протистояння представників топ-чемпіонатів закінчилося перемогою клубу з Англії.

 

Ліга Європи, плей-офф кваліфікації. Перший матч

Торіно – Вулверхемптон – 2:3

Голи: Де Сільвестрі, 61, Белотті, 89 (пен.) – Бремер, 43 (аг), Жота, 59, Хіменес, 72

Команди довго не могли відкрити рахунок у першому таймі, допоки захисник туринців Бремер не зрізав м'яч у власні ворота після подачі зі штрафного. У другому таймі Жота подвоїв перевагу "вовків", замкнувши зручний простріл Траоре з правого флангу.

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Торіно спробував виправити ситуацію зусиллями Де Сільвестрі, однак італійцям так і не вдалося вирвати бодай нічию. Більше того, Рауль Хіменес здійснив чудовий сольний прохід і вколотив третій гол у ворота Сальваторе Сірігу. Щоправда, під завісу зустрічі Андреа Белотті ударом з пенальті зміг скоротити відставання до мінімального.

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2:3 – Вулверхемптон здобуває перемогу на виїзді і з гарним настроєм готується до матчу-відповіді на Молінью.

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22 серпня
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Вулверхемптон Вулверхемптон Торіно Торіно Ліга Європи Торіно - Вулверхемптон
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