Реал розглядає Пепе Рейну та ще трьох голкіперів, щоб компенсувати оренду Луніна та потенційний відхід Наваса

Мадридський клуб продовжує пошуки другого воротаря на наступний сезон, який замінить Кейлора Наваса.

Через перебір голкіперів у першій команді Реал віддав Андрія Луніна в оренду Вальядоліду. Однак після рішення Кейлора Наваса, який готовий покинути Мадрид, "вершкові" розпочали пошуки досвідченого воротаря на один рік.

Реал гарантував Луніну місце в основній обоймі з сезону-2020/21, тому новачок фактично триматиме місце для українця за спиною Тібо Куртуа.

Пріоритетним варіантом для Реала став голкіпер Мілана Пепе Рейна. Його козир – досвід, 36-річний воротар виступав за Барселону, Ліверпуль, Наполі та збірну Іспанії. Також розглядаються кандидатури Субашіча з Монако, Міранте з Роми та Стекеленбурга з Евертона, інформує AS.

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