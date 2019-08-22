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Реал розглядає Пепе Рейну та ще трьох голкіперів, щоб компенсувати оренду Луніна та потенційний відхід Наваса

16:02 670 Читать на русском
Реал розглядає Пепе Рейну та ще трьох голкіперів, щоб компенсувати оренду Луніна та потенційний відхід Наваса
Пепе Рейна / AFP

Мадридський клуб продовжує пошуки другого воротаря на наступний сезон, який замінить Кейлора Наваса.

Через перебір голкіперів у першій команді Реал віддав Андрія Луніна в оренду Вальядоліду. Однак після рішення Кейлора Наваса, який готовий покинути Мадрид, "вершкові" розпочали пошуки досвідченого воротаря на один рік.

Реал гарантував Луніну місце в основній обоймі з сезону-2020/21, тому новачок фактично триматиме місце для українця за спиною Тібо Куртуа.

Пріоритетним варіантом для Реала став голкіпер Мілана Пепе Рейна. Його козир – досвід, 36-річний воротар виступав за Барселону, Ліверпуль, Наполі та збірну Іспанії. Також розглядаються кандидатури Субашіча з Монако, Міранте з Роми та Стекеленбурга з Евертона, інформує AS.

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