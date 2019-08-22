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Бешикташ остаточно відмовився від Коноплянки – на заваді стали фінансові апетити українця

21:02 1799 Читать на русском
Бешикташ остаточно відмовився від Коноплянки – на заваді стали фінансові апетити українця
Євген Коноплянка залишиться в Шальке? / УАФ

Півзахисник Шальке Євген Коноплянка не перейде в Бешикташ, запевняє турецький журналіст Сердар Сарідаг.

Бешикташ не підписуватиме атакувального хавбека Шальке та збірної України Євгена Коноплянку. Пріоритетом для "орлів" був вінгер Тоттенхема Жорж-Кевін Н'Куду, якого клуб в підсумку і підписав.

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Стамбульський клуб розглядав варіант з українцем як альтернативний, але на заваді стали високі фінансові вимоги Коноплянки, які вінгер Шальке знижувати не збирався, повідомляє турецький журналіст Сердар Сарідаг у Twitter.

Крім того, як зазначив журналіст, керівництво Бешикташа навмисне підігрівало ажіотаж інформацією про перемовини з Коноплянкою, а в той час без зайвого шуму домовилося про трансфер вінгера Тоттенхема.

Нагадаємо, за інформацію видання Fanatik, Коноплянка повинен був прибути у Стамбул на медогляд. Тепер майбутнє одного з лідерів збірної України залишається невизначеним, адже він навіть не проходив передсезонну підготовку з Шальке.

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