Мітроглу перейшов у ПСВ – сторони провернули суборенду

Грецький форвард Костас Мітроглу змінив турецьку лігу на нідерландську.

Контракт Мітроглу належить Марселю, який у січні орендував форварда Галатасараю до літа 2020-го. Відігравши півроку в Туреччині, Костас відправляється на сезон-2019/20 у суборенду в ПСВ. Про це повідомив офіційний сайт нідерландського клубу.

"Внаслідок травм Сема Ламмерса та Гастона Перейро, а також майбутнього продажу Ірвінга Лосано, команді критично потрібне було підсилення лінії атаки. Ми спеціально запросили Мітроглу, це тип форварда, якого в нас ще немає. Він додасть нам різноманіття", – пояснив трансфер головний тренер ПСВ Марк ван Боммель.

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