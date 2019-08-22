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Кейлор Навас близький до переходу в ПСЖ

22 серпня 22:54 287 Читать на русском
Кейлор Навас близький до переходу в ПСЖ
Кейлор Навас / Reuters

Голкіпер мадридського Реала може змінити клуб до кінця трансферного вікна.

Кейлор Навас близький до трансферу в ПСЖ, стверджує Marca.

Реал розглядає Пепе Рейну та ще трьох голкіперів, щоб компенсувати оренду Луніна та потенційний відхід Наваса

Реал погодився відпустити костаріканця і вже підшукує йому заміну. Парижани полювали на голкіпера ще минулого сезону, однак тоді "вершкові" захотіли зберегти 32-річного гравця у себе. Цього разу Навас сам висловив бажання покинути клуб, тому мадридцям довелося піти назустріч своєму стражу воріт.

Реал гарантував Луніну місце в команді з сезону-2020/21, а зараз шукає тимчасового дублера Куртуа

Нагадаємо, цього літа Реал вже відпустив одного голкіпера – українець Андрій Лунін відправився в оренду до Вальядоліда.

blog_ava
Реал гарантував Луніну місце в команді з сезону-2020/21, а зараз шукає тимчасового дублера Куртуа
22 серпня
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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид ПСЖ ПСЖ Іспанія Франція Трансфери Реал Мадрид Кейлор Навас Кейлор Навас
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