Реал віддав Кубо в оренду до Мальорки

Японський хавбек Такефуса Кубо проведе наступний сезон на Балеарських островах.

Мальорка на офіційному сайті оголосила про підписання талановитого півзахисника Реала.

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Орендна угода Кубо розрахована до 30 червня 2020 року. Минулий сезон 18-річний японець провів у складі Кастільї, однак цього літа тренерський штаб Реала вирішив дати шанс хавбеку пограти на дорослому рівні.

Нагадаємо, Мальорка у новому сезоні виступатиме у Прімері після перемоги у фіналі плей-офф Сегунди 2018/19.

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