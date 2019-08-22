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Реал віддав Кубо в оренду до Мальорки

17:21 312 Читать на русском
Реал віддав Кубо в оренду до Мальорки
Такефуса Кубо (в центрі) / Сайт Мальорки

Японський хавбек Такефуса Кубо проведе наступний сезон на Балеарських островах.

Мальорка на офіційному сайті оголосила про підписання талановитого півзахисника Реала.

Реал розглядає Пепе Рейну та ще трьох голкіперів, щоб компенсувати оренду Луніна та потенційний відхід Наваса

Орендна угода Кубо розрахована до 30 червня 2020 року. Минулий сезон 18-річний японець провів у складі Кастільї, однак цього літа тренерський штаб Реала вирішив дати шанс хавбеку пограти на дорослому рівні.

Нагадаємо, Мальорка у новому сезоні виступатиме у Прімері після перемоги у фіналі плей-офф Сегунди 2018/19.

Такефуса Кубо – нова зірка Реала: він принижує Кейлора, знущається над ветеранами і товаришує з Луніним

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Трансфери Іспанія Трансфери Реал Мадрид Такефуса Кубо Такефуса Кубо Мальорка Мальорка Реал Мадрид Реал Мадрид
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