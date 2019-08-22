ПСЖ готовий продати Неймара Реалу, але не Барселоні

Ліга Європи — 22 серп 1270
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Еспаньйол переграв Зорю в матчі плей-офф Ліги Європи – Шевченко парирував пенальті та зберіг шанси на диво
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Еспаньйол – Зоря – 3:1 – відео голівЛіга Європи — 22 серп 5289
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Українці у кваліфікації Ліги Європи: Яремчук віддав гольовий асист, Астана Григорчука розгромила БАТЕ, Ребров із нічиєюЛіга Європи — 22 серп 1725
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Еспаньйол – Зоря: онлайн-трансляція матчу плей-офф Ліги ЄвропиЛіга Європи — 22 серп 6750
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Бешикташ остаточно відмовився від Коноплянки – на заваді стали фінансові апетити українцяТуреччина — 22 серп 2745