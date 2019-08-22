ПСЖ готовий продати Неймара Реалу, але не Барселоні

У парижан є свої плани щодо імовірного трансферу бразильської зірки.

ПСЖ не хоче відпускати Неймара в Барселону, інформує Chiringuito.

Неймар в Барселону: каталонський клуб поставив ультиматум бразильцеві

Натомість чемпіони Франції готові вести переговори з іншим іспанським грандом – Реалом. Раніше з'явилась інформація, що представники "вершкових" вже перебувають в Парижі, щоб домовитися про перехід Неймара.

ПСЖ оштрафований за образливі банери фанів проти Неймара

Нагадаємо, 27-річний форвард не потрапив навіть до заявки ПСЖ у перших двох турах французької Ліги 1.