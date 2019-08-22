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ПСЖ готовий продати Неймара Реалу, але не Барселоні

22 серпня 23:20 404 Читать на русском
ПСЖ готовий продати Неймара Реалу, але не Барселоні
Неймар / Reuters

У парижан є свої плани щодо імовірного трансферу бразильської зірки.

ПСЖ не хоче відпускати Неймара в Барселону, інформує Chiringuito.

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Натомість чемпіони Франції готові вести переговори з іншим іспанським грандом – Реалом. Раніше з'явилась інформація, що представники "вершкових" вже перебувають в Парижі, щоб домовитися про перехід Неймара.

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Нагадаємо, 27-річний форвард не потрапив навіть до заявки ПСЖ у перших двох турах французької Ліги 1.

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Еспаньйол – Зоря – 3:1 – відео голів
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