toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЕСПАНЬЙОЛ - ЗОРЯ НЕЙМАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ

Ліверпуль планує значно збільшити кількість місць на Енфілді

18:37 32 Читать на русском
Ліверпуль планує значно збільшити кількість місць на Енфілді
Енфілд / Getty Images

Переможці Ліги чемпіонів можуть незабаром розширити свою домашню арену.

Ліверпуль хоче збільшити кількість місць на Енфілді до 60 тисяч, інформує журналіст Джеймс Пірс.

Ліверпуль планує підписати 35-річного голкіпера Ворма

Мерсисайдці готують реконструкцію трибуни Енфілд Роуд Стенд. Керівництво клубу вже веде переговори з мешканцями найближчих будинків і посадовими особами, які відповідають за планування району, в якому розташований легендарний стадіон.

Зараз загальна місткість Енфілда складає 54 074 місць, тобто арена може розширитись більш ніж на 10% у випадку реалізації планів щодо покращення трибуни.

"Повільна смерть": одна з найлегендарніших арен Європи нагадує апокаліпсис – її руйнують на очах безпорадних фанів

blog_ava
Еспаньйол – Зоря: анонс матчу кваліфікації Ліги Європи
08:00
10581
Теги
Енфілд Ліверпуль Ліверпуль Англія футбольні стадіони
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
14
хв
Еспаньйол
22:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук