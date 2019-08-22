Ліверпуль планує значно збільшити кількість місць на Енфілді

Переможці Ліги чемпіонів можуть незабаром розширити свою домашню арену.

Ліверпуль хоче збільшити кількість місць на Енфілді до 60 тисяч, інформує журналіст Джеймс Пірс.

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Мерсисайдці готують реконструкцію трибуни Енфілд Роуд Стенд. Керівництво клубу вже веде переговори з мешканцями найближчих будинків і посадовими особами, які відповідають за планування району, в якому розташований легендарний стадіон.

Зараз загальна місткість Енфілда складає 54 074 місць, тобто арена може розширитись більш ніж на 10% у випадку реалізації планів щодо покращення трибуни.

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