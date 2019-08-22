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Ліверпуль уклав новий контракт з Окслейдом-Чемберленом – хавбек пропустив майже увесь попередній сезон

21:41 158 Читать на русском
Ліверпуль уклав новий контракт з Окслейдом-Чемберленом – хавбек пропустив майже увесь попередній сезон
Алекс Окслейд-Чемберлен / Сайт Ліверпуля

Переможці Ліги чемпіонів продовжили угоду з англійським півзахисником.

Ліверпуль на офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту з Алексом Окслейдом-Чемберленом.

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Жодних деталей клуб не повідомляє, однак за даними Transfermarkt угода розрахована до 30 червня 2023 року. У минулому сезоні Окслейд-Чемберлен провів всього два матчі в чемпіонаті Англії. Півзахисник пропустив понад рік через дуже важку травму, яку він отримав у матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2017/18 проти Роми.

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Нагадаємо, Окслейд-Чемберлен перейшов у Ліверпуль з Арсенала влітку 2017 року.

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Теги
Англія Алекс Окслейд-Чемберлен Алекс Окслейд-Чемберлен Ліверпуль Ліверпуль
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