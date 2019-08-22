Ліверпуль уклав новий контракт з Окслейдом-Чемберленом – хавбек пропустив майже увесь попередній сезон

Ліга Європи — 21:55 1185
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Ліга Європи, кваліфікація: Ференцварош Реброва здобув виїзну нічию, Астана Григорчука розгромила БАТЕ
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Еспаньйол – Зоря: онлайн-трансляція матчу плей-офф Ліги ЄвропиЛіга Європи — 21:54 4561
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Бешикташ остаточно відмовився від Коноплянки – на заваді стали фінансові апетити українцяТуреччина — 21:02 1787
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Швед не потрапив до заявки Селтіка на матч Ліги ЄвропиЛіга Європи — 20:50 1079
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"Знав, що це потішить моїх друзів у Києві". Він співав у Москві пісню про Динамо і тікав від ЧорнобиляІнтерв’ю — 12:00 8348