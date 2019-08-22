Еспаньйол переграв Зорю в матчі плей-офф Ліги Європи – Шевченко парирував пенальті та зберіг шанси на диво

Еспаньйол обіграв Зорю 3:1 у передмісті Барселони перший поєдинок вирішального раунду кваліфікації Ліги Європи 2019/20. Рахунок і звіт матчу читайте в цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Еспаньйол – Зоря на "Футбол 24", стартував 22-го серпня о 22:00 за київським часом. Зустріч проййшла на стадіоні Корнелья-Ель-Прат, що поблизу Барселони. Переможець цього протистояння плей-офф кваліфікації вийде у груповий турнір Ліги Європи 2019/20. Каталонці на своєму шляху пройшли вже ісландський Стярнан та швейцарський Люцерн. Луганський клуб здолав опір чорногорської Будучності та болгарського ЦСКА.

Еспаньйол – Зоря: онлайн-трансляція матчу плей-офф Ліги Європи

У чемпіонаті Іспанії "папуги" стартували з домашньої поразки від Севільї (0:2). Натомість команда Скрипника посідає 2-е лігочемпіонівське місце, набравши 7 очок за 4 тури, але в київського Динамо на гру менше. Цікаво, що своєї першої поразки з новим тренером луганці зазнали також під час минулих вихідних у грі з Олександрією. Якщо Зоря ще двічі грала внічию (в УПЛ та ЛЄ), то іспанський клуб перед фіаско на старті Прімери виграв 4 поспіль офіційні матчі. Відтак Еспаньйол стоїть на порозі історичного рекорду серед усіх клубів Європи.

Еспаньйол – Зоря – відео голів і огляд матчу

Зоря несподівано активно і впевнено почала з володінням під 55% у стартовий відрізок зустрічі. Особливо активним був лівий фланг, де блискучий високий пресинг організовував Михайліченко з партнерами. Утім до удару кілька перспективних атак все ж не довели гості. Коли момент прийшов з правого краю, Громов був зобов'язаний приймати відмінний розрізний пас Кочергіна, але техніка підвела. Еспаньйол відповів першим ударом. Китайця Лея вивели на зручну ударну позицію, однак Шевченко впорався з м'ячем, який змінив напрямок польоту після рикошету.

Обрізка Абу Ханни привела до дальнього удару Гранеро. Екс-хавбек Реала закручував у дальній – капітан Зорі й тут впевнено зіграв. Чергова масована атака українців завершилась невлучним ударом Івенісені здалеку. На 16-й хвилині екс-форварду Шахтаря Феррейрі дозволили пробити головою з кількох метрів – Факундо відверто пробачив гостей! Громов влетів у суперника і вивів з ладу Іттураспе. Уже на 20-й хвилині міняють опорника, який грав проти Зорі в ЛЄ 2017/18 ще у складі Атлетіка. Виходить чемпіон Європи U-21 Марко Рока – на 8 років молодший за баска.

Усе той же Феррейра грубо влетів у ногу Ханни – є перша жовтка картка в матчі. Німецький центрбек заробив попередження у відповідь, заваливши Факундо в центрі поля. Тактичний фол, адже екс-"гірник" міг вибігати на оперативний простір фактично без жодної опіки. Зоря відкрила рахунок з першого ж влучного удару. Це сталося внаслідок божественної комбінації. Чеберко вивів Громова першим пасом на фланг, Кабаєв ефектною передачею п'ятою у стилі Роналдінью відкинув назад Кочергіну, а той прошив Дієго Лопеса ударом з лінії штрафного.

Провал лівого флангу Зорі приводить до прострілу вільного Феррейри та відчайдушного блоку Абу Ханни, який не дав розстріляти свої ворота. Кабаєв отримав шанс на контрі, дещо суперечливо уникнувши офсайду. Утім, удар вийшов не дуже сильним, і Дієго Лопес без проблем потягнув. Михайліченко прострілив зліва, а у штрафному Громову завадив пробити... свій ж партнер. Оце так Зоря розійшлася у завершальній третині першого тайму! Абу Ханна з Тимчиком ледь не привіз пенальті, коли м'яч влучив йому в руку. Це був би гол у роздягальню на 45+4-й, але німецький арбітр Штілер за наших у цьому епізоді.

Еспаньйол після перерви почав дуже активно. Кілька ударів, кожен з яких небезпечніший за попередній. У Лей пробив головою в поперечину – де були захисники Зорі, абсолютна загадка. Каталонці пробили 5 разів за 6 хвилин другого тайму – за весь перший було стільки ж! Володіння під 70% і вище, а команда Скрипника притискається дуже глибоко у своєму штрафному – такого в цій грі ще не було. Відповідь українців. Зоря завдяки пресингу біля чужих воріт не дає перевести подих "папугам", але обходиться без удару. І тут Феррейра зрівнює на 58-й. Тимчик дає подати Пуадо з лівого флангу, а Факундо забиває з кількох метрів у порожні ворота.

Поки Зоря не може нічого цікавого придумати, Хаві Лопес пробиває з меж штрафного. Трохи перекрутив капітан Еспаньйола. Наставник господарів Гальєго використав усі 3 заміни до 71-ї хвилини. Скрипник випустив лише Юрченка замість Луньова. Другу руку Тобіас Штілер уже не ігнорує. У Лей влучає у схований лікоть Михайліченка, і це пенальті, на думку німецького судді. На щастя, Микита Шевченко дуже впевнено парирує 11-метровий від 32-річного екс-хавбека Реала Гранеро!

Утім, на 79-й Зоря знову провалюється ліворуч і таки пропускає другий гол. Дардер класно закидає за спину Михайліченку, а Хаві Лопес переграє Шевченка потужним ударом з гострого кута. Минає ще 2 хвилини, і Матіас Варгас, який вийшов на заміну, спокійно пробиває у дальній верхній кут. У Лей влучає у стійку з офсайду, а потім махає повз м'яч, пробачаючи Зорю. Рахунок 3:1 зберігає шанси на камбек, але вдома команді Скрипника потрібно буде створити диво.