Компані втратив роль граючого тренера Андерлехта після провального старту в чемпіонаті

Бельгійський центрбек вирішив перерозподілити свої обов'язки, щоб виправити скрутне становище.

У дні матчів Компані зосередиться на своїх виступах на полі, а керувати гравцями Андерлехта буде тренерський штаб.

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"Компані повинен бути більше гравцем під час матчу, бути в змозі дійсно керувати командою на полі. Це має дозволити нам працювати більш ефективно і розраховувати на результат. У дні матчів команди Компані буде концентруватися тільки на грі", – заявив головний тренер брюссельців Саймон Девіс у коментарі Sky Sports.

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Після чотирьох турів чемпіонату Бельгії у активі Андерлехта всього два очки. Нагадаємо, кольори команди захищає українець Євген Макаренко, який, щоправда, не зіграв жодної хвилини у поточному сезоні.