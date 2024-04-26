Андрій Лунін продемонстрував принциповість під час переговорів з Реалом щодо продовження контракту.

Українець вимагав зарплатню на рівні суперзіркового Тібо Куртуа, стверджує El Nacional.

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Реал був готовий до певного підвищення, але навіть близько не збирається задовольнити такі апетити потенційно резервного кіпера. Дедалі більше факторів вказують на продаж Луніна найближчого літа. На щастя, претендентів не бракує. Мілан приєднався до МЮ і Баварії в черзі за 25-річного воротаря.

Лунін оптимістично налаштований щодо свого майбутнього після яскравого сезону. Українець провів 28 матчів, пропустив 25 м'ячів і 12 разів зберігав свої володіння "сухими".

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