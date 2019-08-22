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Моурінью може замінити Тухеля в ПСЖ

19:03 377 Читать на русском
Моурінью може замінити Тухеля в ПСЖ
Жозе Моурінью / Reuters

Португальський фахівець готовий повернутися до тренерської роботи на найвищому рівні.

Жозе Моурінью став одним з претендентів на посаду головного тренера ПСЖ, інформує Soccerlink.

Гравці ПСЖ роздратовані примітивними методами Тухеля

Керівники французького гранда занепокоєні неоднозначним стартом команди у новому сезоні (три очки в двох матчах). Крім того, з'явились чутки про конфлікт головного тренера Томаса Тухеля з гравцями. Чемпіони Франції можуть наважитися на кадрові зміни вже найближчим часом, і саме Моурінью є одним з головних кандидатів на тренерське крісло ПСЖ. У списку також перебуває Массімілано Аллегрі, який влітку покинув Ювентус.

Моурінью зронив сльозу, розповідаючи про паузу в кар'єрі, та отримав підтримку від екс-підопічного

Нагадаємо, у минулому сезоні паризький гранд обмежився лише перемогою у чемпіонаті Франції, вилетівши зі всіх кубкових змагань.

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Теги
ПСЖ ПСЖ Франція Жозе Моурінью Жозе Моурінью Массіміліано Аллегрі Массіміліано Аллегрі Томас Тухель Томас Тухель
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