Моурінью може замінити Тухеля в ПСЖ

Португальський фахівець готовий повернутися до тренерської роботи на найвищому рівні.

Жозе Моурінью став одним з претендентів на посаду головного тренера ПСЖ, інформує Soccerlink.

Гравці ПСЖ роздратовані примітивними методами Тухеля

Керівники французького гранда занепокоєні неоднозначним стартом команди у новому сезоні (три очки в двох матчах). Крім того, з'явились чутки про конфлікт головного тренера Томаса Тухеля з гравцями. Чемпіони Франції можуть наважитися на кадрові зміни вже найближчим часом, і саме Моурінью є одним з головних кандидатів на тренерське крісло ПСЖ. У списку також перебуває Массімілано Аллегрі, який влітку покинув Ювентус.

Моурінью зронив сльозу, розповідаючи про паузу в кар'єрі, та отримав підтримку від екс-підопічного

Нагадаємо, у минулому сезоні паризький гранд обмежився лише перемогою у чемпіонаті Франції, вилетівши зі всіх кубкових змагань.