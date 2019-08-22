Реал гарантував Луніну місце в команді з сезону-2020/21, а зараз шукає тимчасового дублера Куртуа

Голкіпер збірної України Андрій Лунін через рік залишиться в мадридському клубі – поневіряння по орендах завершаться.

Кейлор Навас попросив Реал відпустити його до іншого клубу, внаслідок чого "вершкові" вже розпочали пошук голкіпера, який стане дублером Тібо Куртуа в наступному сезоні. Мадридці хочуть підписати воротаря-ветерана, який підстрахує бельгійця на випадок травми, інформує Marca.

В ідеалі знайти "нового Дієго Лопеса", який прийшов у Реал у 31 рік і надійно стояв під керівництвом Моурінью та Анчелотті. Першим виплило ім'я Антоніо Міранте, якого запропонували Реалу. 36-річний голкіпер в Ромі не має шансів нав'язати боротьбу Пау Лопесу.

Причина пошуку вікового воротаря дуже проста – за інформацією джерела, з сезону-2020/21 Реал гарантував місце в першій команді Андрію Луніну. Таким чином, Мадриду потрібен голкіпер, який просто закриє дірку до приходу гравця збірної України.

Нагадаємо, що поточний сезон Лунін проведе в оренді у Вальядоліді.

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