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Бешикташ оголосив про трансфер Н'Куду – поганий сигнал для Коноплянки

14:54 665 Читать на русском
Бешикташ оголосив про трансфер Н'Куду – поганий сигнал для Коноплянки
Н'Куду (зліва) відписує контракт / Besiktas

Вінгер Тоттенхема Жорж-Кевін Н'Куду закрив собою вакансію, на яку довго претендував Коноплянка.

Бешикташ остаточно віддав перевагу Жоржу-Кевіну Н'Куду перед Євген Коноплянкою у виборі лівого вінгера. Француз підписав з турками контракт на 4 роки, повідомляє офіційний сайт клубу.

Сума, яку Тоттенхем отримав від Бешикташа за свого гравця, не розголошується, однак Transfermarkt пише про 4 мільйони євро.

Н'Куду перейшов у Тоттенхем в 2016-му, але в основу так і не пробився. Другу частину минулого сезону він на правах оренди провів у Монако.

Євген Коноплянка, чий трансфер у Бешикташ зірвався в останній момент, змушений шукати новий варіант продовження кар'єри.

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