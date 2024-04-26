У 31-му турі чемпіонату Німеччини Хоффенхайм на виїзді поступився Бохуму (2:3). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

У п'ятницю 31-й тур Бундесліги відкривало протистояння між Бохумом та Хоффенхаймом. Кожна з команд мала свої завдання: якщо рурці продовжують боротися за збереження прописки, то "синьо-білі" зберігали непогані шанси на єврокубки. Обом колективам треба була лише перемога.

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Господарі з перших хвилин заявили про бажання здобути такі необхідні три очки і залишити суперника з нічим. Хофманн вже на перших хвилинах небезпечно цілив у кут, але відкрити рахунок завадив голкіпер. А за мить він же замкнув навіс прямісінько у стійку. В середині тайму 31-річного форварда завалили у штрафному Хоффе і арбітр вказав на позначку. Однак після перегляду VAR рішення довелось скасовувати.

Бохум продовжив тисну і бити при найменшій нагоді – Бауманн знову врятував гостей після удару Брошінскі. Та у наступній атаці господарі повели – Штогер зі штрафного майстерно закрутив під ліву стійку. Хоффенхайм майже одразу міг відігратись – Дрекслер замкнув навіс у поперечину. На перерву Бохум пішов переважаючи у два м'ячі – Пасслак у доданий час зумів забити гол "у роздягальню".

Після відпочинку Штогер оформив дубль і питання щодо переможця, здавалось, було вирішено. Однак іншої думки був суперник. Крамаріч протягом 10 хвилин оформив дубль і запалив неймовірну інтригу. Забити ще один гол Хоффе, на жаль, так і не зміг.

Бохум вистояв і набравши 30 очок піднявся на чотирнадцяту сходинку. Хоффенхайм з 39-ма пунктами дев'ятий.

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