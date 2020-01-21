Головні новини футболу 20 січня: Борячук перейшов у Різеспор, Шахтар розпочав збори, Реал підписав бразильського юніора

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 20 січня.

Україна

Донецький Шахтар вирушив на перший зимовий збір без трьох українців і вже провів перше тренування в Туреччині.

Тим часом київське Динамо здолало Нефтчі в спарингу завдяки голам Русина та Миколенка. Вадим Євтушенко заявив, що тренерський штаб не влаштувала якість гри "біло-синіх".

Натомість УПЛ не скасує плей-офф за єврокубки – зміни будуть внесені у розіграш Кубка України. Міський голова Львова Андрій Садовий зустрівся з керівництвом Карпат щодо проекту реконструкції стадіону Україна.

Трансфери

Форвард Шахтаря Андрій Борячук перейшов у Різеспор на правах оренди. Полтавська Ворскла оголосила про трансфер Кулача, який раніше вже виступав за "зелено-білих".

Мадридський Реал офіційно оголосив про перехід Рейньєра з бразильського Фламенго. А Тімо Вернер хоче перейти в Ліверпуль із РБ Лейпциг.

Універсал Віктор Мозес узгодив перехід в Інтер із лондонського Челсі. Зате Френк Лемпард підтвердив інтерес Челсі до Кавані, який прагне покинути ПСЖ взимку.

Інші топ-події

У рамках Серії А СПАЛ на виїзді здобув сенсаційну перемогу над Аталантою – Руслан Маліновський провів на полі 38 хвилин. Тим часом Роман Яремчук переніс операцію на ахіллі та розпочав процес реабілітації.

Андрій Лунін став найдорожчим голкіпером Сегунди, випередивши Люку Зідана. Натомість Кіке Сетьєн скасував у Барселоні вихідні, які запланував його попередник Ернесто Вальверде.