Євтушенко: Не дивлячись на перемогу, якість гри з Нефтчі нас не влаштувала

Асистент головного тренера Динамо Вадим Євтушенко прокоментував товариську гру "біло-синіх" проти Нефтчі.

"Можна сказати, що вчора і сьогодні ми грали одним і тим самим складом по одному тайму. Ми не вдавалися до ротації, не змішували склади, щоб гравці відчули себе краще у цих зв'язках, які на сьогодні ми вибрали. Результат непоганий, ми швидко досягли переваги у два м'ячі, але якість нас, звичайно, не влаштовує.

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Не знаю, що гравцям сьогодні заважало, але була неймовірна кількість втрат м'яча. Гра не вийшла такою, яку ми хотіли сьогодні побачити. Так, гравці отримали необхідне навантаження, але все-таки хочеться, щоб була присутня і якість. Замість цього у гравців була якась нервозність. Можливо, причина в тому, що ми певний час тренуємося без перерви, а можливо гравці втомилися фізично і психологічно. Незважаючи на перемогу, сьогодні якість гри нас не влаштувала", – цитує Євтушенка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, сьогодні Динамо у товариському матчі здолало азербайджанський Нефтчі з рахунком 2:1. Голи на початку матчу забили Назарій Русин та Віталій Миколенко. У першому контрольному поєдинку кияни розійшлись миром з варшавською Легією (1:1).

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