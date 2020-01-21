Главные новости футбола 20 января: Борячук перешел в Ризеспор, Шахтер начал сборы, Реал подписал бразильского юниора

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 20 января.

Украина

Донецкий Шахтер отправился на первый зимний сбор без трех украинцев и уже провел первую тренировку в Турции.

Между тем киевское Динамо обыграло Нефтчи в спарринге благодаря голам Русина и Миколенко. Вадим Евтушенко заявил, что тренерский штаб не устроило качество игры "бело-синих".

Зато УПЛ не отменит плей-офф за еврокубки – изменения будут внесены в розыгрыш Кубка Украины. Городской голова Львова Андрей Садовой встретился с руководством Карпат по проекту реконструкции стадиона Украина.

Трансферы

Форвард Шахтера Андрей Борячук перешел в Ризеспор на правах аренды. Полтавская Ворскла объявила о трансфере Кулача, ранее уже выступавшего за "зелено-белых".

Мадридский Реал официально объявил о переходе Рейньера из бразильского Фламенго. А Тимо Вернер хочет перейти в Ливерпуль из РБ Лейпциг.

Универсал Виктор Мозес согласовал переход в Интер из лондонского Челси. Зато Фрэнк Лэмпард подтвердил интерес Челси к Кавани, который стремится покинуть ПСЖ зимой.

Другие топ-события

В рамках Серии А СПАЛ на выезде одержал сенсационную победу над Аталантой – Руслан Малиновский провел на поле 38 минут. Между тем Роман Яремчук перенес операцию на ахилле и начал процесс реабилитации.

Андрей Лунин стал самым дорогим голкипером Сегунды, опередив Люку Зидана. Тем временем Кике Сетьен отменил в Барселоне выходные, которые запланировал его предшественник Эрнесто Вальверде.