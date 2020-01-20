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Вернер хоче перейти в Ліверпуль

15:51 2214 Читать на русском
Вернер хоче перейти в Ліверпуль
Тімо Вернер / Фото РБ Лейпциг

Нападник РБ Лейпциг Тімо Вернер прагне перевірити свої сили в чемпіонаті Англії.

Тімо Вернер хоче продовжити кар'єру в Ліверпулі, повідомляє Bild.

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На форварда збірної Німеччини претендують також Челсі та Реал, але мерсисайдський клуб є пріритетною ціллю для 23-річного гравця. За інформацією порталу transfermarkt, вартість Тімо оцінюється в 75 млн євро.

В поточному сезоні Бундесліги Вернер провів 18 матчів, в яких відзначився 20-ма голами та 6-ма асистами.

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