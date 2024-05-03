Наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров став першим у цікавому рейтингу.

Компанія з продажу квитків Ticketgum створила гру за півтора місяця до старту Євро-2024, повідомляє Gazeta Sporturilor. За допомогою технології вона визначила 10 найсексуальніших тренерів, які братимуть участь у чемпіонаті Європи.

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У комп'ютер були введені абсолютно різні дані – від зображення обличчя, зросту, доходів до підписників у соціальних мережах тощо.

Очолив рейтинг наставник збірної України Сергій Ребров. У трійку також потрапили Едвард Йорданеску (Румунія) та Міхал Пробєж (Польща).

Топ-10 найсексуальніших тренерів Євро-2024 виглядає наступним чином:

1. Сергій Ребров (Україна).

2. Едвард Йорданеску (Румунія).

3. Міхал Пробєж (Польща).

4. Доменіко Тедеско (Бельгія).

5. Гарет Саутгейт (Англія).

6. Роберто Мартінес (Португалія).

7. Франческо Кальцона (Словаччина).

8. Златко Даліч (Хорватія).

9. Стів Кларк (Шотландія).

10. Марко Россі (Угорщина).

Нагадаємо, чемпіонат Європи цього літа триватиме з 14 червня по 14 липня. Турнір приймає Німеччина, матчі гратимуть на десяти стадіонах в десяти містах цієї країни. Фінал відбудеться на Олімпіаштадіоні в Берліні.

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