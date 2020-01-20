Шахтар вирушив на перший зимовий збір – Каштру не взяв із собою трьох українців

Донецький Шахтар прибув у турецький Белек, де відбудеться перший тренувальний збір команди.

Головний тренер "гірників" Луїш Каштру взяв на збір, який триватиме до 30 січня, 28 футболістів:

Воротарі: Андрій Пятов, Олексій Шевченко, Анатолій Трубін

Захисники: Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Давид Хочолава, Микола Матвієнко, Вітао, Ісмаїлі, Маркіньйос Сіпріано, Ігор Кирюханцев

Борячук може приєднатися до Гармаша і Морозюка в Різеспорі

Півзахисники: Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрік, Віктор Коваленко, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Манор Соломон, Євген Коноплянка, Сергій Болбат, Дентінью, Михайло Мудрик, Веллінгтон Нем, Фернандо

Нападники: Жуніор Мораєс, Данило Сікан, Владислав Вакула

Відсутній у списку захисник Богдан Бутко, який займається пошуком нового клубу, нападник Андрій Борячук, який, за чутками, може перейти в Різеспор, і півзахисник Андрій Тотовицький. Також не полетіли з командою захисник Додо і хавбек Майкон через виклик в олімпійську збірну Бразилії на матчі кваліфікації ОІ-2020.

Із Шахтаря – на вихід: 8 гравців донецького клубу, яким потрібно терміново рятувати свою кар'єру