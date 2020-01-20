Шахтар провів перше тренування на зборі в Туреччині

"Помаранчево-чорні" розпочали активну підготовку до другої половини сезону.

Футболісти донецького Шахтаря сьогодні ввечері, 20 січня, провели перше тренування на першому зборі у турецькому Белеку, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Аби гравці могли втягнутись у тренувальний процес тренерський штаб запропонував команді заняття, орієнтовані на ігрові вправи. Після розминки і квадратів футболісти розділилися на дві команди і провели серію двосторонніх матчів різної інтенсивності.

Починаючи з завтрашнього дня Шахтар перейде на режим дворазових тренувань.

Нагадаємо, під час першого збору, який триватиме до 30-го січня, Шахтар проведе товариські матчі з польським Лехом, сербською Войводиною та чеським Словацко.

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