Реал офіційно оголосив про перехід Рейньєра

Мадридський клуб офіційно оголосив про придбання бразильського півзахисника Рейньєра Жезуса.

18-річний бразилець підписав контракт з мадридцями до червня 2026 року, інформує офіційний сайт Реала. Він приєднається до нового клубу після матчів за збірну Бразилії U-23 на передолімпійському турнірі в Колумбії.

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Після переїзду у столицю Іспанії Рейньєр спочатку виступатиме за Реал Кастілью у Сегунді Б.

Нагадаємо, Рейньєр звернув на себе увагу яскравою грою у дебютному сезоні на дорослому рівні – у минулому розіграші чемпіонату Бразилії юний талант зіграв за Фламенго 14 матчів, у яких забив 6 голів.

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