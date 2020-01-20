toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - НЕФТЧІ ЛІВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Реал офіційно оголосив про перехід Рейньєра

18:19 981 Читать на русском
Реал офіційно оголосив про перехід Рейньєра
Рейньєр / Marca

Мадридський клуб офіційно оголосив про придбання бразильського півзахисника Рейньєра Жезуса.

18-річний бразилець підписав контракт з мадридцями до червня 2026 року, інформує офіційний сайт Реала. Він приєднається до нового клубу після матчів за збірну Бразилії U-23 на передолімпійському турнірі в Колумбії.

Випадок з Луніним змусив керівництво Реала змінити клубну структуру

Після переїзду у столицю Іспанії Рейньєр спочатку виступатиме за Реал Кастілью у Сегунді Б.

Нагадаємо, Рейньєр звернув на себе увагу яскравою грою у дебютному сезоні на дорослому рівні – у минулому розіграші чемпіонату Бразилії юний талант зіграв за Фламенго 14 матчів, у яких забив 6 голів.

Спадкоємець Мессі, тер'єр із Ренна, ще один бразильський діамант Реала та інші таланти – рейтинг найдорожчих 17-річних

blog_ava
Ракицький поскаржився, що перезбуджується від персональної кричалки фанів Зеніта
12:28
7677
Теги
Головне Фламенго Фламенго Трансфери Реал Мадрид Рейньєр Жезус Рейньєр Жезус Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
1
хв
Аталанта
21:45
СПАЛ
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук