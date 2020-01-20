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Яремчук переніс операцію на ахіллі

19:53 876 Читать на русском
Яремчук переніс операцію на ахіллі
Роман Яремчук / Фото з відкритих джерел

Форвард збірної України Роман Яремчук зазнав хірургічного втручання і розпочинає тривалий шлях реабілітації.

Українського нападника бельгійського Гента Романа Яремчука, сьогодні, 20 січня, було прооперовано у Антверпені. Наш легіонер, аби заспокоїти всіх уболівальників, після хірургічного втручання опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram фото з лікарняної палати і підписав його класичною фразою героя Арнольда Шварценеггера з фільму "Термінатор" – "I’ll be back".

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Нагадаємо, 24-річний футболіст кілька тижнів тому травмувався і у нього виникли проблеми з ахілловим сухожиллям. Після операції на українця чекає тривалий процес реабілітації. Медики пророкують Роману мінімум 2-3 місяці на відновлення.

Нагадаємо, Яремчук приєднався до Гента у серпні 2017 року. У поточному сезоні він провів за свій клуб 30 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив 17 голів і віддав чотири результативні передачі.

Гент підписав заміну Яремчуку з системи Ред Булла – він міг поборотися за місце Холанда

I’ll be back

Допис, поширений Roman Yaremchuk (@r.yaremchuk)

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Теги
Українці за кордоном Легіонерський хліб Збірна України Бельгія Роман Яремчук Роман Яремчук Гент Гент Україна Україна
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